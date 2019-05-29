أبطال "الممر" يحتفلون بالفيلم قبيل عرضه في عيد الفطر (صور)

احتفل صناع فيلم الممر الذي يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم بانطلاقه في عيد الفطر المقبل، حيث أقامت الجهة المنتجة للعمل حفل سحور له داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وحضر جميع أبطال العمل، من بينهم أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، محمود حافظ، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، شريف منير، محمد فراج، أحمد فلوكس، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، والمنتج هشام عبدالخالق، والمخرج شريف عرفة، وأمير طعيمة وآخرون.



وكانت قد أطلقت شركة الماسة للإنتاج الفني البوستر الرسمي لفيلم الممر، وذلك تمهيدًا لإطلاقه في دور العرض المصرية ابتداءً من أول أيام عيد الفطر 5 يونيو المقبل.



ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.