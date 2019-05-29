"أوقاف كفر الشيخ": 357 ساحة لأداء صلاة العيد بالإضافة إلى المساجد

أكد الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم تخصيص 357 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك إضافة إلى المساجد بالمحافظة.



وأوضح "الفقي" أنه سيتم اختيار اثنين من الأئمة لكل ساحة لأداء الصلاة، على أن يكون أحدهما احتياطيًا، مضيفًا أنهما سيتواجدان قبل صلاة العيد بساعة على الأقل للإشراف على الساحات.



وأكد أنه سيكون هناك غرف عمليات في المديرية وإداراتها المختلفة لمتابعة أداء الصلاة، مضيفًا أن هذه الغرف سترفع تقريرها إلى الوزارة عقب الصلاة بساعة على الأكثر، محذرًا أن أي محاولة لخرق تعليمات وزارة الأوقاف سوف تقابل بالإجراءات القانونية مباشرة.

