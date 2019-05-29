"هازارد" يسجل هدفين خلال مباراة نهائي الدورى الأوروبي

أحرز هازارد مهاجم تشيلسي هدفا رابعا في مرمي أرسنال ليسجل بذلك حتى الآن هدفين في مباراة نهائي بطولة الدورى الأوروبي.

وكان فريق تشيلسي أحرز 3 أهداف خلال 20 دقيقة حيث سجل هازارد وبيدرو وأوليفييه جيرو الأهداف في شباك أرسنال.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 49 بعد كرة عرضية من إيمرسون قبل أن يحولها جيرو برأسه بشكل رائع في شباك الحارس بيتر تشيك حارس أرسنال.

وسجل أليكس أيووبي بفريق أرسنال هدفا في مرمى تشيلسي.

