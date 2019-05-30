القاهرة : الخميس 30 مايو 2019
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اقتصاد
الخميس 30/مايو/2019 - 06:22 ص

أسعار الياميش اليوم فى الأسواق

أسعار الياميش اليوم
أسعار الياميش اليوم
دعاء أبو العزم -أسامة الشندويلي
dostor.org/2648102

شهدت أسواق البلح، اليوم الخميس، استقرارا في الأسعار، حيث تراوحت أسعار البلح الأبريمى بين 10- 15 جنيها، في حين تراوح سعر البلح البارتمودا بين 18- 20 جنيها، والجنديلة بين 25- 30 جنيها، وشامية البيضاء من 15- 35 جنيها للكيلو، والملاكابى من 10- 20 جنيها، والبلح السكوتى سجل 17 جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار الياميش بين 250- 275 جنيها للكاجو، والزبيب المصرى تراوح بين 30- 60 للكيلو، والزبيب الإيرانى ما بين 70- 80 جنيها، والمشمشية ما بين 60- 110 جنيهات للكيلو، والتين نحو 20 جنيها للقرص 300 جرام، والكيلو بنحو 60 جنيها، والتين السورى ما بين 100- 130 جنيها للكيلو، والقراصيا تتراوح ما بين 60- 75 جنيها.

في حين سجل سعر المكسرات بالقشر "بندق ولوز وعين جمل" نحو 100 جنيه للكيلو، والمقشر تراوح ما بين 200- 240 جنيها للكيلو، وقمر الدين بين 8- 10 جنيهات، وقمر الدين السورى ما بين 25 - 35 جنيها، والسودانى تراوح ما بين 24- 30 جنيها للكيلو، وجوز الهند "الخشن" تراوح ما بين 45- 50 جنيها للكيلو، و"الظفر" نحو 70 جنيها، والشعر 65 جنيها للكيلو، أما أسعار التمر الهندى فتتراوح ما بين 15- 30 جنيها، والبلح المعلب نحو 15 جنيها للعلبة.

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