مصطفى عبدالخالق نائبًا لرئيس جامعة سوهاج

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم ٢٥٤ لسنة ٢٠١٩، بتعيين الدكتور مصطفي عبدالخالق عبد اللاه نائبًا لرئيس جامعة سوهاج، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو حتي بلوغه السن القانونية، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس الجامعة.



يذكر أن الدكتور مصطفي عبدالخالق أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب البشري، تقلد العديد من المناصب الإدارية داخل الجامعة بدأت بعمله مديرًا للمستشفيات الجامعية في عام ٢٠٠٧ حتي عام ٢٠١١، ثم مديرًا لوحدة الضمان والجودة بكلية الطب حتي عام ٢٠١٤ انتهت بقرار اعتماد الكلية، ثم وكيلًا للكلية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في عام ٢٠١٤، وذلك حتي تعيينه قائمًا بعمل عميد الكلية في عام ٢٠١٦ حتي تاريخه.