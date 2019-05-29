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رياضة
الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:03 م

حفل ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية

حفل ختام الدورة الرمضانية
قاتن غلاب
dostor.org/2648094

اختتمت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة والتى أقيمت تحت رعاية الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى وبحضور الطيار احمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وبدأت فعاليات البطولة منذ الأسبوع الأول للشهر الكريم بمشاركة 10 فرق رياضية على مستوى الشركات، وقد أقيمت المباريات على ملاعب نادى إيرو سبورت الرياضى.

كما حضر اللقاء المهندس هشام عبدالحفيظ رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الجوية، والطيار أشرف الخولى رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية والطيار شريف خليل رئيس مجلس إدارة شركة اكسبريس والطيار محمد عليان مساعد رئيس شركة الخطوط ولفيف من القيادات.

وأكد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة مصر للطيران أن الاهتمام بالمجال الرياضى للعاملين ياتى فى ضوء الاهتمام الذى تولية وزارة الطيران المدنى بتنمية المهارات الرياضية والبدنية لدى جميع العاملين حيث تعد أحد مقومات التحفيز الوظيفى التى تزيد من القدرات الإبداعية والفكرية على الفرد والعمل، وتدعيم روح الأسرة الواحدة بين جميع العاملين فى مختلف القطاعات وترسيخ مبادئ التواصل والحب والانتماء بينهم وبين قياداتهم، كما أضاف عادل استعدادات جميع قطاعات الشركة الناقل الرسمى لبطولة الأمم الأفريقية لاستقبال وفود بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال شهر يونيه المقبل.

وفى ختام اللقاء قام الطيار أحمد عادل بتسليم الكوؤس البطولة والميداليات للفرق الفائزة، حيث حصل على المركز الأول لمرحلة الأربعين فريق الشركة القابضة كما حصل أيضا فريق الصيانة والأعمال الفنية على كأس المركز الأول مرحلة المفتوح.

كما أكد محمد البكرى رئيس اللجنة العليا للنشاط الرياضى والثقافى حرص مصر للطيران فى استمرار الفعاليات الرياضية يؤكد حرص الشركة على ترسيخ مبادئ التواصل والحب والانتماء بين العاملين.

ومن جانبه، أعلن اسامه صلاح أمين اللجنة العليا للنشاط الرياضى صعود فريق كرة القدم لبطولة الجمهورية للشركات بالإضافة الى 7 العاب رياضية أخرى، والتى ستقام فعالياته فى مدينة بورسعيد الباسلة فى مطلع سبتمبر المقبل في نسختها رقم 52 والتي تستضيفها للعام الثامن على التوالي.

ومن المقرر أن تستمر منافسات البطولة علي مدي أسبوعين، وتعد البطولة أكبر تجمع رياضى محلى حيث يشارك فيها 16 ألف لاعب ولاعبة يمثلون 200 شركة من مختلف الشركات والمؤسسات وبنوك مصر حيث يقدمون منافسات رياضية وعروضا مسرحية يتنافسون لنيل كئوس وميداليات مسابقات 32 لعبة جماعية وفردية، علاوة على المسابقة الفنية (موسيقى مسرح فنون تشكيلية)، وتقام جميع الألعاب الجماعية والفردية ببورسعيد فيما عدا مسابقات ألعاب القوي.

حفل ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية
حفل ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية
حفل ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية
حفل ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية
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