اليابان يتعادل مع إيطاليا سلبًا ويتأهل معها لدور الـ16 بمونديال الشباب

تأهل المنتخب الياباني لكرة القدم للشباب، إلى دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في بولندا، بعد تعادله مع المنتخب الإيطالي بدون أهداف، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لمونديال الشباب.



ورفع المنتخب الإيطالي، الذي كان قد حسم تأهله لدور الـ16، رصيده إلى سبع نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة، يليه المنتخب الياباني في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، ثم منتخب الإكوادور الذي رفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، يليه المنتخب المكسيكي صاحب المركز الرابع والأخير بدون نقاط.