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الأربعاء 29/مايو/2019 - 09:57 م

رئيس اتحاد الملاكمة: سعيد بأداء منتخبنا في روسيا

محمد عبد العزيز
محمد عبد العزيز غنيم، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة
أ ش أ
dostor.org/2648085

أشاد محمد عبدالعزيز غنيم، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، بالأداء الجيد الذي ظهر به منتخب مصر في بطولة روسيا الدولية مؤخرا والذي أسفر عن تتويج البطل يسري رزق بالميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن فوق 91 كجم، وفوز زميله يوسف كرار بالميدالية البرونزية ضمن منافسات 91 كجم، مطالبا في الوقت ذاته الدعم من الشركات الراعية لتبني مواهب هؤلاء الأبطال في ظل عدم وجود شركة راعية لرياضة الملاكمة.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، أن الاتحاد يحرص دائما على المشاركة في البطولات الدولية، لتوفير عامل الاحتكاك القوي للاعبي المنتخب الوطني، إلى جانب كسر عامل الرهبة لديهم قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو.

وأشار غنيم إلى أن الاتحاد يبحث خلال الفترة الحالية المشاركة في إحدى البطولتين روسيا أو كازاخستان في ظل إقامتهما في نفس الموعد وهو شهر يوليو المقبل، في إطار خطة الاتحاد الطموحة التي تم اعدادها من قبل للاعبي منتخب الفراعنة قبل المشاركة خلال العام المقبل في البطولة المؤهلة للأولمبياد.. وقال إن الاتحاد الروسي للعبة حرص على إرسال دعوة لنظيره المصري بشأن المشاركة في البطولة التي سيستضيفها في يوليو المقبل وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر به منتخب مصر خلال غمار منافسات بطولة روسيا الدولية مؤخرا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الدعوة شاملة الاقامة، وتذاكر السفر لبعثة المنتخب.
وأضاف غنيم، أنه في حال المشاركة في إحدى البطولتين "روسيا أو كازاخستان، سيقوم الاتحاد بالمشاركة بـ 6 لاعبين هم: رمضان عبدالجواد والذي سينافس في وزن 63 كجم، محمد هيكل ضمن منافسات وزن 69 كجم، أحمد حسام 75 كجم، عبدالرحمن عرابي 81 كجم، يوسف كرار91، يسري رزق فوق 91.

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