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الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:05 م

"المتحدة الإعلامية" تصدر بيانا بخصوص عرض "كلبش 3" على "الأردن اليوم" دون تصريح

المتحدة الإعلامية
dostor.org/2648084

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه نما إلى علمها قيام القناة الفضائية الأردنية "الأردن اليوم"، بإذاعة حلقات المسلسل التليفزيونى "كلبش 3"، المملوك بالكامل للشركة، عبر الوسيط السورى حورانى عبد الحميد، ودون أى تصريح قانوني أو سداد المستحقات المالية للشركة المالكة.

وقالت الشركة في بيانٍ لها: إزاء هذا الوضع غير القانونى الذى يحكم إذاعة مسلسل "كلبش 3" على قناة الأردن اليوم، تؤكد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لحقوق المسلسل ما يلى:

أولا: تحتفظ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامة بكامل حقوقها المادية والأدبية الناتجة عن إذاعة أى من الفضائيات لمسلسل " كلبش 3" أو أيا من حلقاته أو مشاهده بدون تعاقد قانونى وسداد كافة الحقوق المادية المترتبة على ذلك.

ثانيا: تعلن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنها لم تتعاقد مع المدعو "حورانى عبد الحميد"، سورى الجنسية، على بيع حقوق مسلسل "كلبش 3" أو توزيعه للقنوات الفضائية خارج مصر، كما لم تفوضه بالتفاوض نيابة عنها لتسويق المسلسل المذكور أو أى مسلسل آخر من إنتاج الشركة.

ثالثا: الثابت حتى الآن أن قناة "الأردن اليوم" قد عرضت حلقات مطولة من مسلسل "كلبش 3" المملوك للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بدون إذن أو تعاقد أو سداد للمستحقات المادية مقابل حقوق الملكية الفكرية الثابتة بحكم القانون، كما يبدو أنها تعرضت لعملية خداع من المدعو حورانى عبد الحميد الذى نقل إليها نسخة مقرصنة من المسلسل.

رابعا: تؤكد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حرصها على حسن العلاقات مع جميع الفضائيات العربية، مع الالتزام المتبادل بأحكام القانون المنظم لحقوق الملكية الفكرية، وفى هذا الإطار تدعو الشركة المتحدة فضائية "الأردن اليوم" إلى إيجاد تسوية قانونية مباشرة، مع الرجوع على المدعو حورانى عبد الحميد المسئول عن تسليمها نسخة مقرصنة من المسلسل، وإلا ستضطر الشركة المتحدة آسفة إلى اللجوء للقضاء العاجل لحفظ حقوقها المادية والأدبية الثابتة.

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