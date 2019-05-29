مسلسل "الزوجة 18" تفاصيل الحلقة 25، تشهد رد فعل فريدة بعد أن فقدت وعيها اثناء انعقاد الفرح على فارس بعد دخول زوجات شقيقة التوأم "حمزة" والوقوف حول العروسين مرتدين ملابس سوداء.

يذكر أن مسلسل "الزوجة 18" بطولة كل من حسن الرداد، ناهد السباعي، غنوة محمود، لانا عماد، رضا إدريس، رضا حامد، بيومي فؤاد، جو فهمي، حازم فؤاد، كريم العمري، برنسة عبدالغني، محمود عزت، شيماء سيف، محمود البزاوي، سلوي خطاب، نجلاء بدر، محمود الليثي، هيدي كرم، مروة الأزلي، سعيد صديق، جورجينا جوزيف، نور الكاديكي، ومن تأليف محمد أبو السعد، وإخراج مصطفي فكري.

