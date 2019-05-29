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الأربعاء 29/مايو/2019 - 09:43 م

رفع حالة الطوارئ بصحة الغربية خلال عيد الفطر المبارك

اللواء مهندس هشام
اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية - حسام فوزي جبر وعبد المنعم فودة
dostor.org/2648078

أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، تعليماته لمديرية الصحة بالغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات الفرعية لتلقي البلاغات من المواطنين وتشكيل فرق للرقابة على الأغذية بكافة أنواعها لاستقبال عيد الفطر المبارك وإيقاف إجازات العاملين خلال فترة احتفال المواطنين بالعيد.

وقال الدكتور عبدالقادر الكيلانى، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه تم زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بجميع التخصصات بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، والتأكد من وجود أطباء وفنيين الأقسام المعاونة "الأشعة – المعمل – بنك الدم" والتأكد من جاهزية قسم الطوارئ والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة وتوافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية ببنوك الدم التجميعي بالمستشفيات "مستشفى المحلة العام – مستشفى زفتى العام – مستشفي كفر الزيات العام – مستشفى سمنود – بنك الدم الإقليمي".

وكذلك إخلاء 30% من أسرة المستشفيات، ذات العلاقة بالطوارئ (الجراحة العامة – جراحة العظام – الجراحة المركزة بأنواعها – مراكز الحروق والسموم)، ووقف دخول الحالات غير الطارئة، وسيتم حصر دوري بعدد خلايا حفظ الموتى الموجودة بكل مستشفي والتبليغ بأي أعطال فجائية وإبلاغ الطوارئ والإدارات المركزية للرعاية الحرجة وغرفة عمليات المحافظة، عند وجود أى أعطال وكذا الإبلاغ عن وجود عجز في الأشخاص أو الأدوية أو المستلزمات.

وأيضًا تجهيز فرق الانتشار السريع لدعم المستشفيات وقت الحاجة، ورفع درجة الإستعداد بجميع سيارات المرفق والمرور الدوري المكثف على مراكز الإسعاف خلال تلك الفترة، وأكد محافظ الغربية على تقديم خدمة طبية أفضل وتوفير كافة المستلزمات الطبية خلال احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

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