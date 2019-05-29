"الوطنية للإعلام" تستنكر منع فريق عمل "تايم سبورت" من تصوير استاد الدفاع الجوى

أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام، بيانًا مساء، اليوم الأربعاء، تستنكر فيه منع أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، لفريق عمل قناة تايم سبورت من تصوير استاد الدفاع الجوى في إطار الاستعدادات لانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر يونيو المقبل.



وأكدت الوطنية للإعلام في بيانها أنها خاطبت اتحاد الكرة وأخطرته بأن القناة هي المنوط بها تغطية فعاليات ومباريات بطولة كأس الأمم، وبالرغم من حصول فريق عمل القناة على جميع الموافقات والتصاريح من القوات المسلحة ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة لتصوير الاستاد، لكن أحمد مجاهد اتخذ إجراءات تعسفية ضد فريق تايم سبورت، ومنعهم من التصوير واستكمال مهمتهم التى تصب فى مصلحة بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتساهم فى عمليات التسويق والدعاية للبطولة ولمصر فى إفريقيا.



وأعربت الوطنية للإعلام عن بالغ استيائها من هذا الموقف غير المبرر من أحمد مجاهد، مطالبة اللجنة المنظمة واتحاد الكرة بتقديم توضيح رسمى تجاه هذا الإجراء التعسفي ضد فريق عمل قناة تايم سبورت.