محافظ الغربية يشهد مبادرة "حياة كريمة" فى زفتى

شهد اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، انطلاق أعمال مبادرة "حياة كريمة" بقرية كفر الجنيدى، مركز زفتى، والتي تعد سابع قرية نفذت بها بعد قرى طنبارة وميت الليث ودقرن وكوم على وميت حبيب وسلامون وذلك ضمن تسع قرى أكثر إحتياجًا تم إختيارهم كمرحلة أولى لتنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية.



جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت بالقرية لتوزيع مساعدات مالية وعينية وتنظيم قافلة طبية بتكلفة تتجاوز مليون و200 ألف جنيه يستفيد منها 504 أسر، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الأورمان والجمعية الشرعية وجمعية بداية وجمعية تنمية المجتمع بكفر الجنيدى وجمعية قلوب أصحاء وجمعية ابن النفيس.



بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى ثم تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم ثم كلمة محافظ الغربية التى أكد خلالها أن هذه المبادرة تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر إحتياجًا وذلك بالتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في تنفيذها بالمحافظة.



كما أكد اهتمامه بتوفير الخدمات لجميع قرى وعزب المحافظة على غرار الخدمات التى توجد بالمدن لما يأتي في الصالح العام لجميع مواطنى المحافظة، وخلال الحفل قام محافظ الغربية بتوزيع مساعدات مالية على 100 أسرة بقيم تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه وتسليم 4 جهاز عرائس بقيمة 24 ألف جنيه كما قام بتوزيع سلع غذائية على 400 أسرة بقيمة تتجاوز 100الف جنية.



يشار إلى أن أعمال المبادرة بالقرية تضمنت أيضًا إجراء 3 عمليات قلب مفتوح و50 عملية مياه بيضاء بتكلفة 600 ألف جنيه وتنظيم معرضين ملابس مجانية لأهالى القرية بتكلفة تتجاوز 340 ألف جنيه وتوزيع مساعدات مالية وعينية أخرى بقيمة 100 ألف جنيه.



وعقب الاحتفالية تفقد محافظ الغربية القافلة الطبية المجانية التى نظمت للكشف على أهالى القرية حيث ضمت عيادة للكشف المبكر عن أمراض روماتيزم القلب لدى الأطفال وطلاب المدارس والتى قامت بالكشف على 500 طفل خلال أعمال المبادرة بالسبع قرى السابقة وعيادة الباطنة والرمد والجراحة، وخلال لقائه بمواطنى القرية وجه بصرف مساعدة مالية من باب الأمل بديوان عام المحافظة لثلاث سيدات بقيمة 1000 جنية للسيده نظرًا لظروفهم المعيشية.



ووجه المحافظ، وكيل وزارة القوى العاملة، بتوفير عدد من فرص العمل بالقطاع الخاص لأهالى القرية، كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة فحص تظلمات عدد من المواطنين الخاصة بعدم صرف معاش تكافل وكرامة.