مسلسل "علامة استفهام" احداث الحلقة 24، تدور الأحداث بعد أن طلب "جاسر" من "نوح" ان يتحدثا دون وجود أحد ليرد عليه بأن "رحاب" ليست غريبة، لتحدث مشادة بين "جاسر" و"رحاب" ليسألها "نوح" عن مشكلة بينهما لترد، بأنها لا تريد الحديث فى شئ ولكنه غيران من علاقتى بيك ودائما يعاكسنى بكلام فى منتهى قلة الأدب، فى محاولة منها لإحداث وقيعة بين الشقيقين.



مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة، cbc، ON E، Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.

