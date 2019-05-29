"السكة الحديد": توفير قطع الغيار الأصلية للجرارات والعربات

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إنه حرصا من الهيئة على النهوض بمرفق السكة الحديد، وتطوير وتجديد الأسطول الخاص به وكذلك البنية التحتية والورش، سيتم تطوير الورش الحالية وتزويدها بجميع حاجتها من قطع الغيار.



وأوضح رئيس الهيئة، في تصريحات خاصة للدستور، أنه سيتم تزويد القطارات بقطع الغيار الأصلية من الشركات الأجنبية حتي تعمل بكفاءة عالية.



وأكد "رسلان"، أن الهيئة ستقوم بإنشاء ورش صيانة للجرارات، خاصة أن الهيئة ستقوم بشراء جرارات جديدة، وهو ما يتطلب توفير ورش لها مجهزة على أعلى مستوي لتوفير إجراء الصيانة لها.

