كنيسة "القديسة مريم" تنظم حفل إفطار لـ500 صائم بـ"العمارة" فى الإسكندرية

نظمت كنيسة القديسة مريم المصرية، بمنطقة العمارة شرق الإسكندرية ومؤسسة حارتنا المصرية لتنمية المجتمع حفل إفطار جماعيا للصائمين، لأهالي المنطقة بداخل الكنيسة، احتفالًا بشهر رمضان المبارك.



جاء ذلك بحضور القس يوئيل عزت كاهن الكنيسة، والمهندس ايهاب زكريا رئيس موسسة حارتنا المصرية، ولفيف من القيادات السياسية والشخصيات العامة ونواب البرلمان عبدالفتاح محمد وأبوالعباس فرحات وأهالى الدائرة ووفد الأزهر والأوقاف وقيادات المجتمع المدنى واعضاء حزب مستقبل وطن بالمحافظة وأعضاء موسسة حارتنا.



وقال القس يوئيل عزت كاهن كنيسة مريم المصرية إن الافطار يهدف إلى مشاركة إخواننا المسلمين في المنطقة في شهر الصوم، ويعد رسالة واضحة بأن الجميع مسلمين ومسيحيين فى ترابط ومحبة على مر التاريخ



وأشار إلى أن مشاركة الإفطار من العادات والتقاليد التى يتبعها المصريين، وقد شارك فى حفل الإفطار الجماعى ٥٠٠ صائم من أهالى المنطقة ملبين دعوة الكنيسة والمؤسسة، لحضور الإفطار فى جو ساده الحب والإخلاص والوطنية المصرية.



وأكد المهندس ايهاب زكريا رئيس مؤسسة حارتنا المصرية، أن الإفطار الرابع للمؤسسة وأن خطة المؤسسة هي افطار عشرة آلاف صائم طوال شهر رمضان من خلال سلسلة إفطارات في المناطق المحدودة الدخل تحت شعار الوحدة الوطنية ومشاركة الأقباط والمسلمين من أعضاء المؤسسة فى تحضير وتناول وجبات الإفطار كعمل وطني لبث رسالة على قوة الترابط والتلاحم الذى يجمع المصريين بمختلف الإنتماء الدينى على مر الزمان، ولبعث برسالة عاجلة لكافة دول العالم، أن مصر هي واحة التعايش وقبول الآخر تجمع الأقباط والمسلمين في فرحهم وحزنهم ولم يفرقهم أي مؤامرات.