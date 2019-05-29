توريد 123 ألف طن قمح إلى صوامع وشون وهناجر محافظة الغربية

أعلن اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، عن توريد 123 ألفا و862 طن قمح بنسبة 92.4% من المستهدف منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل 2019 والذى يستمر إلى 15 يوليو المقبل، وذلك من إجمالى 134 ألف طن متوقع توريدهم من إجمالى مساحة القمح المنزرعة هذا العام والتى تعادل 134 ألفا و936 فدانا.



يذكر أنه تم توريد 44 ألفا و414 طنا إلى البنك الزراعى و40 ألفا و871 طنا إلى الشركة المصرية للصوامع و38 ألفا و576 طنا إلى شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، والطاقة الاستعابية لأماكن تخزين القمح بالمحافظة تستوعب 193340 طنا، مقسمة على ثلاث صوامع بطاقة 85000 طن وعشر شون أسمنتية بطاقة 67700 طن وثمان شون ترابية بطاقة 28800 طن وأربعة هناجر بطاقة 11840 طنا.



وأشار محافظ الغربية إلى أن اللجنة المشكلة من "عضو مديرية التموين وعضو من الرقابة على الصادرات وعضو من الزارعة وأمين الشونة وعضو من جمعية القبانية" هى المسئولة عن استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة.



وتبلغ قيمة توريد الأردب 655 جنيها لدرجة نقاوة 22.5 قيراط و670 جنيها لدرجة نقاوة 23 قيراطا و685 لدرجة نقاوة 23.5 قيراط ولا يتم استلام الأصناف المنزرعة التى تقل جودتها عن 22.5 قيراط.



وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية استمرار تقديم التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد من توفير أجولة خيش جديدة ومستعمل 1أو2 مع الالتزام بصرف المستحقات خلال 48 ساعة من عملية التوريد، وذلك فى إطار الحرص على توفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين لتجاوز المستهدف وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح.



وأشار محافظ الغربية، إلى متابعة أعمال توريد القمح من خلال غرفة عمليات تنشيط القمح المنعقدة يوميًا بديوان عام المحافظة لرصد أى معوقات وإزالتها على الفور.