القاهرة : الأربعاء 29 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
محافظات
الأربعاء 29/مايو/2019 - 09:34 م

توريد 123 ألف طن قمح إلى صوامع وشون وهناجر محافظة الغربية

توريد 123 ألف طن
الغربية - حسام فوزي جبر وعبد المنعم فودة
dostor.org/2648071

أعلن اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، عن توريد 123 ألفا و862 طن قمح بنسبة 92.4% من المستهدف منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل 2019 والذى يستمر إلى 15 يوليو المقبل، وذلك من إجمالى 134 ألف طن متوقع توريدهم من إجمالى مساحة القمح المنزرعة هذا العام والتى تعادل 134 ألفا و936 فدانا.

يذكر أنه تم توريد 44 ألفا و414 طنا إلى البنك الزراعى و40 ألفا و871 طنا إلى الشركة المصرية للصوامع و38 ألفا و576 طنا إلى شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، والطاقة الاستعابية لأماكن تخزين القمح بالمحافظة تستوعب 193340 طنا، مقسمة على ثلاث صوامع بطاقة 85000 طن وعشر شون أسمنتية بطاقة 67700 طن وثمان شون ترابية بطاقة 28800 طن وأربعة هناجر بطاقة 11840 طنا.

وأشار محافظ الغربية إلى أن اللجنة المشكلة من "عضو مديرية التموين وعضو من الرقابة على الصادرات وعضو من الزارعة وأمين الشونة وعضو من جمعية القبانية" هى المسئولة عن استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة.

وتبلغ قيمة توريد الأردب 655 جنيها لدرجة نقاوة 22.5 قيراط و670 جنيها لدرجة نقاوة 23 قيراطا و685 لدرجة نقاوة 23.5 قيراط ولا يتم استلام الأصناف المنزرعة التى تقل جودتها عن 22.5 قيراط.

وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية استمرار تقديم التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد من توفير أجولة خيش جديدة ومستعمل 1أو2 مع الالتزام بصرف المستحقات خلال 48 ساعة من عملية التوريد، وذلك فى إطار الحرص على توفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين لتجاوز المستهدف وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح.

وأشار محافظ الغربية، إلى متابعة أعمال توريد القمح من خلال غرفة عمليات تنشيط القمح المنعقدة يوميًا بديوان عام المحافظة لرصد أى معوقات وإزالتها على الفور.

اقرأ أيضًا
منذ سنة و نصف

«مصر للتنمية» تدعو السيسي لحضور احتفالية عيد العمال

منذ سنة و نصف

محافظ الغربية: مصر تُقَدِّم تضحيات دفاعًا عن الأمة العربية

منذ سنة و نصف

حبس عاطل اعتدى جنسيًا على فتاة مريضة نفسيًا بطنطا

منذ سنة و نصف

بالصور.. أمطار غزيرة وطقس سيئ يضرب شوارع الغربية

الآن

عودة الروح لـ سيناء بفضل دماء الشهداء.. مصر تنتصر على الإرهاب (فيديو)

محمد الباز يكتب: هدم الحاجز النفسى بين الأديان

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

أسامة العبد: لا خلافات جوهرية بين مؤسسات الأزهر والأوقاف والإفتاء

ads
الأكثر قراءة

مسلسل "حدوتة مرة " احداث الحلقة 25

وفاة مدير أمن أسيوط متأثرا بإصابته في حادث مروري

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

ألبومات الصور

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

طقس حار بشوارع مصر

صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رياضة

"هازارد" يسجل هدفين خلال مباراة نهائي الدورى الأوروبي

أرسنال يحرز هدفا في مرمي تشيلسي

"هازارد" يسجل الهدف الثالث في شباك أرسنال

نجم الساعة

محمد عبدالرحمن: قدمنا «وجبة كوميدية» وجدت طريقها إلى قلوب المشاهدين فى «الواد سيد الشحات»

الأكثر قراءة

مسلسل "حدوتة مرة " احداث الحلقة 25

وفاة مدير أمن أسيوط متأثرا بإصابته في حادث مروري

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

الرئيس نيوز

من داخل ليبيا.. لقطات جديدة لعملية تسليم الإرهابي هشام عشماوي(فيديو)

الإمارات وأمريكا تعلنان بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي

"الوطنية للإعلام" تستنكر منع تصوير "تايم سبورت" لستاد الدفاع الجوي

واشنطن: تركيا ستواجه عواقب حال مضيها قدما في صفقة "إس 400"

الإرهابي عشماوي يتحول لمعارض في "بي بي سي" و"يورو نيوز"

كشكول

"التداوي" يهنئ طلاب الوادي الجديد الناجحين بالشهادة الإعدادية

رئيس الإسكندرية الأزهرية يتابع امتحانات الثانوية من معاهد برج العرب

اسناد مبني مستشفي الطوارئ الجديد بجامعة سوهاج الي جهاز الخدمة الوطنية

جامعة سوهاج تبحث سبل التعاون مع العربية للتصنيع

سوهاج الأزهرية: امتحانات اليوم مرت دون أى مشاكل

الأمصار

وفد "العجيلات" يدعو لوقف الاعتداء على طرابلس

تفتيش مركزي للشاحنات الغذائية شرق طرابلس

رئيس الأركان الأمريكي : روسيا تشكل خطرًا على حلف الناتو

الحدادي ظهير منتخب تونس ينضم للاتفاق السعودي

هيكينج مدرب جلادباخ السابق يتولى قيادة هامبورج

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

دراسات أثرية في أبوظبي تكشف تفاصيل الحياة قبل ثلاثة آلاف عام

شاب صيني يبيع كليته من أجل شراء آيفون.. والنتيجة: أصيب بالشلل

مصر للطيران تتسلم طائرتي دريملاينر الشهر القادم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

دراسة: الرياضة الجماعية تساعد فى تخطى تجارب الطفولة السلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎