مسلسل "ابو جبل" احداث الحلقة 24، تشهد الحلقة وصول حسن إلى "مانجا"، بالإضافة إلى كشف "مانجا" عن الشخص الذى استخرج نسخة من المفتاح الخاص بالحجرة التى كان يخبئ بها الـ30 مليون جنيه.



يشارك في بطولة مسلسل ابو جبل مجموعة من النجوم على رأسهم مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، محمود البزاوي، محمد على رزق، غفران محمد، رشا بن معاوية، ناهد رشدى، أنعام الجريتلى، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، إنتاج شركة "سينرجي".

