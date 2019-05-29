طلب إحاطة للحكومة بشأن انقطاع المياه في السويس

تقدم طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الري والإسكان، لمعرفة الأسباب التي أدت لوجود الشح المائي غير المسبوق بمحافظة السويس، متسائلًا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارات المعنية للتعامل مع هذه الأزمة الخطيرة.



وقال خليل، إن محافظة السويس تعيش حالة من الفزع والرعب منذ حوالي 15 يوم، بسبب انقطاع شبه دائم لمياه الشرب في العديد من المناطق وخاصة مدينة السلام (1) و(2)، مطالبًا بزيادة «المقنن المائي» للمحافظة.



وأضاف أن وتيرة الأزمة تتزايد يوميًا، إذ تقل المياه عن المعدلات المقررة لمحافظة السويس، والتي تأتي عبر ترعة الإسماعيلية باعتبارها المصدر الرئيسي للمياه بالمحافظة، مشيرًا إلي أن ذلك الانخفاض في نسبة المياه أثر سلبًا على الزراعات ومعظم القطاعات الحيوية.



وتابع: "انخفاض منسوب المياه أدى إلى توقف شبه دائم لمحطة مياه الشرب الرئيسية بالمحافظة، حيث انخفض المنسوب من 3.3 متر إلى2.6 متر، بسبب قلة ضخ المياه بترعة الإسماعيلية وفقا للمعدلات المقررة، وهو ما أدى بدوره لتوقف محطة مياه الشرب الرئيسية بالمدينة واستمرار الأزمة".‎