مسلسل "قمر هادي" تفاصيل الحلقة 24، كشفت أن الشخص المتسبب في كل ما يحدث لهادي أبوالمكارم "هاني سلامة" هو صديق عمره إياد "محمد علاء"، ليفتح الجمهور التساؤل عن السبب وراء انتقام إياد من هادي ولماذا يريد الانتقام منه وكيف عرف كل تفاصيل أعماله المشبوهة؟



يذكر أن مسلسل "قمر هادي"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة.

