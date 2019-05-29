مقترح برلماني بإنشاء محطة كهرباء بمنقطة شرق السويس

تقدمت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إقامة محطة كهرباء بمنقطة شرق السويس، لتغذية مشروع تعمير 40 ألف فدان، الواقع في حدود محافظة السويس.



وقالت النائبة، إن الدولة أقامت مشروع قومي لاستصلاح 40 ألف فدان بسيناء ومن ضمن متطلبات التنمية توفير الكهرباء لتلك المناطق، حيث إن ملاك الأراضي بحاجة إلى إدخال الكهرباء لمساعدتهم في عملية التنمية وذلك لصعوبة نقل المعدات والسولار إلى هذه المناطق.



وأشارت إلى أنه تم التواصل مع جهاز تنمية سيناء، والذي أفاد بأنه قام بإلزام جميع المحافظات التي لها أراضي في سيناء بأن تستثمر في تلك المناطق ولذلك فإن محافظة السويس يجب عليها أن تقيم تلك المشروعات لأنها تدخل في إطارها،.



وطالبت بإدراج المقترح في موازنة محافظة السويس، على أن تحصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على التمويل المالي اللازم لإنشاء محطات الكهرباء من المحافظة وليس من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.