القاهرة : الأربعاء 29 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
سياسي
الأربعاء 29/مايو/2019 - 09:27 م

مقترح برلماني بإنشاء محطة كهرباء بمنقطة شرق السويس

مقترح برلماني بإنشاء
محمد جعفر
dostor.org/2648066

تقدمت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إقامة محطة كهرباء بمنقطة شرق السويس، لتغذية مشروع تعمير 40 ألف فدان، الواقع في حدود محافظة السويس.

وقالت النائبة، إن الدولة أقامت مشروع قومي لاستصلاح 40 ألف فدان بسيناء ومن ضمن متطلبات التنمية توفير الكهرباء لتلك المناطق، حيث إن ملاك الأراضي بحاجة إلى إدخال الكهرباء لمساعدتهم في عملية التنمية وذلك لصعوبة نقل المعدات والسولار إلى هذه المناطق.

وأشارت إلى أنه تم التواصل مع جهاز تنمية سيناء، والذي أفاد بأنه قام بإلزام جميع المحافظات التي لها أراضي في سيناء بأن تستثمر في تلك المناطق ولذلك فإن محافظة السويس يجب عليها أن تقيم تلك المشروعات لأنها تدخل في إطارها،.

وطالبت بإدراج المقترح في موازنة محافظة السويس، على أن تحصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على التمويل المالي اللازم لإنشاء محطات الكهرباء من المحافظة وليس من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

"الوطنية للانتخابات": نتعهد أن ندير الاستفتاء بضمير القاضى

منذ أقل من شهرين

النواب يوافق نهائيًا على المواد التى تدعم زيادة نسبة المرأة في البرلمان

منذ أقل من شهرين

رئيس النواب: إسكات المعارضة في البرلمان "غير مقبول"

منذ أقل من شهرين

"عبدالعال": لا توريث أو تأبيد فى مدد الرئاسة بتعديلات الدستور

منذ أقل من شهرين

عبدالهادى القصبى: التصويت على التعديلات الدستورية فى البرلمان نداءً بالاسم.. ونعمل بمنطق «على عينك يا تاجر»

منذ أقل من شهرين

نقابة الصحفيين تفتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لمدة أسبوعين

الآن

عودة الروح لـ سيناء بفضل دماء الشهداء.. مصر تنتصر على الإرهاب (فيديو)

محمد الباز يكتب: هدم الحاجز النفسى بين الأديان

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

أسامة العبد: لا خلافات جوهرية بين مؤسسات الأزهر والأوقاف والإفتاء

ads
الأكثر قراءة

مسلسل "حدوتة مرة " احداث الحلقة 25

وفاة مدير أمن أسيوط متأثرا بإصابته في حادث مروري

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

ألبومات الصور

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

طقس حار بشوارع مصر

صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رياضة

"هازارد" يسجل هدفين خلال مباراة نهائي الدورى الأوروبي

أرسنال يحرز هدفًا في مرمي تشيلسي

"هازارد" يسجل الهدف الثالث في شباك أرسنال

نجم الساعة

محمد عبدالرحمن: قدمنا «وجبة كوميدية» وجدت طريقها إلى قلوب المشاهدين فى «الواد سيد الشحات»

الأكثر قراءة

مسلسل "حدوتة مرة " احداث الحلقة 25

وفاة مدير أمن أسيوط متأثرا بإصابته في حادث مروري

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

الرئيس نيوز

من داخل ليبيا.. لقطات جديدة لعملية تسليم الإرهابي هشام عشماوي(فيديو)

الإمارات وأمريكا تعلنان بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي

"الوطنية للإعلام" تستنكر منع تصوير "تايم سبورت" لستاد الدفاع الجوي

واشنطن: تركيا ستواجه عواقب حال مضيها قدما في صفقة "إس 400"

الإرهابي عشماوي يتحول لمعارض في "بي بي سي" و"يورو نيوز"

كشكول

"التداوي" يهنئ طلاب الوادي الجديد الناجحين بالشهادة الإعدادية

رئيس الإسكندرية الأزهرية يتابع امتحانات الثانوية من معاهد برج العرب

اسناد مبني مستشفي الطوارئ الجديد بجامعة سوهاج الي جهاز الخدمة الوطنية

جامعة سوهاج تبحث سبل التعاون مع العربية للتصنيع

سوهاج الأزهرية: امتحانات اليوم مرت دون أى مشاكل

الأمصار

وفد "العجيلات" يدعو لوقف الاعتداء على طرابلس

تفتيش مركزي للشاحنات الغذائية شرق طرابلس

رئيس الأركان الأمريكي : روسيا تشكل خطرًا على حلف الناتو

الحدادي ظهير منتخب تونس ينضم للاتفاق السعودي

هيكينج مدرب جلادباخ السابق يتولى قيادة هامبورج

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

دراسات أثرية في أبوظبي تكشف تفاصيل الحياة قبل ثلاثة آلاف عام

شاب صيني يبيع كليته من أجل شراء آيفون.. والنتيجة: أصيب بالشلل

مصر للطيران تتسلم طائرتي دريملاينر الشهر القادم

الصحة

دراسة: الرياضة الجماعية تساعد فى تخطى تجارب الطفولة السلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎