مسلسل "كلبش 3" تفاصيل الحلقة 24، أنقذ سليم الأنصاري كمين سيناء من سيارة مفخخة حيث قابل حسن رجل سيناء، سليم الأنصارى وحذره من الخطورة التى تقابله فى طريق العودة للقاهرة، فأكد له الأنصارى أن "الأعمار بيد الله، ثم وجه له الشكر على مساعدته له ورجاله خلال فترة تواجدهم لتأدية المهمة، حيث أكد حسن للأنصارى أنه سيرافقهم ويحميهم حتى الخروج من أطراف سيناء.

كانت توجد سيارة مفخخة فى طابور السيارات فى الكمين، خلال عودة الأتوبيس الذى يستقل سليم الأنصارى والمجموعة الأخرى، أثناء تفتيش الكمين الخارجى لشمال سيناء، ليتركها صاحبها ويفر هاربا، ويشاهده حسن المرافق لسليم الأنصارى، ويركض مسرعا ليبلغ سليم الأنصارى بأن هناك سيارة مفخخة فى الكمين، وفى مشهد مؤثر للغاية، يضحى سليم بروحه ويأخذ السيارة بعيدا عن الكمين ويسقط منها ليتركها تنفجر فى الصحراء دون وقع إصابات أو قتلى.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.

