مسلسل "ابن اصول" تفاصيل الحلقة 24، تدور أحداث الحلقة 24 عقب فقدان هشام الوعي ودخوله المستشفي نتيجة السيطرة على أمواله وممتلكاته من قبل أشقائه ووالده تمام بقوة الشرطة.



وخلال أحداث الحلقة السابقة من مسلسل ابن أصول، ذهب خميس (أحمد كرارة) إلى ميشو (حمادة هلال) في محل الذهب الخاص به، وتشاجر معه بعد زواجه على شقيقته نعمة للمرة الثالثة من ناني (إيناس كامل)، وطلب خميس من ميشو أن يطلق شقيقته، فتنشب مشاجرة وتطاول بالأيدي بينهما.



وقامت سعاد (وفاء سالم)، بفسخ خطوبتها من شامل (عماد رشاد) بسبب زواج ميشو على ابنة الأولى رحمة (رانيا منصور)، وقام سيف (محمد نجاتي) بإختراق الحسابات البنكية الخاصة بشقيقه هشام أو ميشو، وحوّل أموال الأخير 3 حسابات أخرى خاصة بـ سيف، وشقيقه جمال (حمزة العيلي)، ووالده تمام (أحمد حلاوة).



وقام أشقاء ميشو، ووالده تمام، بالسيطرة على ممتلكاته، وأمواله، بقوة الشرطة، ليرد عليهم الأول بأنهم نصابين، ويدخل معهم في مشادة كلامية، تنتهي بدخوله المستشفى وفقدانه الوعي.



مسلسل "ابن أصول"، بطولة: "حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، أحمد كرارة، عماد رشاد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، تأليف أحمد أبوزيد، وإخراج محمد بكير.