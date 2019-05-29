مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الحلقة 26

وقع علي ربيع "علاء" في أزمة جديدة بعد زواجه من المذيعة سلمى ابنة رجل الأعمال "طارق عبد العزيز"، وذلك بسبب عدم رضا والدها عن زيجتهما، وكذلك بسبب إبلاغ علي ربيع للشرطة عن حماه بحجة الاتجار في المخدرات، والتي أفلت منها بعد إثبات أن هذه المواد هي سكر أبيض.



ودبر طارق عبد العزيز مكيدة لعلي ربيع بعد إبلاغ الشرطة عنه، وأوهمه بأنه معجب بنزاهته ووظفه في شركته، لكنه أوقعه في قضية نصب واحتيال دون أن يعلم وأبلغ الشرطة عنه أيضًا، ليقع علي ربيع في أزمة جديدة يحاول الإفلات منها في الحلقة 26 من المسلسل.



وفي الوقت نفسه تكتشف شقيقته "شيماء" سهر الصايغ أن أخاها الصغير هو من قام بعمل خدعة للحصول على أسئلة الامتحانات في المدرسة التي تعمل بها، وتواجهه بالأمر وتوبخه ويقتنع بأن عليه الاجتهاد وعدم الغش، وتقوم هي بالاعتناء بنفسها وتغيير أسلوب حياتها من أجل إيجاد عريس مناسب لها بعد فشل محاولاتها السابقة.