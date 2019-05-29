مسلسل "قابيل" احداث الحلقة 26

شهدت الحلقة 26 من مسلسل "قابيل" التعريف بفكرة اختيار اسم "قابيل" للقيام بجرائم قتل، والتي جاءت من اتفاق "آدم" محمد فراج مع "سما" أمينة خليل و"شيماء" زوجة رجل الأعمال المقتول "حمزة الكومي" على قتل كل من عرضهم للظلم في حياتهم من خلال شخصية وهمية تدعى "قابيل".



وهرب طارق كمال "محمد ممدوح" مجددًا إلى القاهرة بعد ان وقع في الفخ الذي نصبه له "آدم" بنشر صورة ابن صديقته مي "فاطمة ناصر" وتهديده بالخطف، وهو ما جعله يترك رحلة مطاردته له في الاسكندرية ويعود لحماية ابن صديقته، في الوقت الذي استغله آدم للتخلص من مراقبة الشرطة له بسحب كل أمواله من الحساب البنكي واختراق حساب طارق كمال لمتابعة تحركاته.



وفي الوقت نفسه يتذكر آدم وسما بداية فكرة "قابيل" وتعرف سما أن والدها القي القبض عليه بعد اكتشاف انه قتل والدتها في صغرها، وتذهب إليه في مكان حبسه بالمستشفى وتلومه وتتحدث معه وتعترف له بعدم نسيانها لجريمته رغم انها تحبه.