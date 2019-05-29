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الثقافة
الأربعاء 29/مايو/2019 - 08:28 م

الشباب وصناعة المستقبل والتنمر عند الأطفال فى ثقافة أسوان

الشباب وصناعة المستقبل
حسام الضمراني
dostor.org/2648037

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة الاحتفال بليالى رمضان بفرع ثقافة أسوان، حيث عقد بمكتبة أبوالريش محاضرة بعنوان "دور الشباب فى صناعة المستقبل" ألقاها أحمد عويضة.

أشار عويضة إلى أن للشباب دورًا كبيرًا ومهما فى تنمية المجتمعات وأبنائها، كما أن المجتمعات التى تحوى على نسبة كبيرة من الفئة الشابة هى مجتمعات قوية، وذلك كون طاقة الشباب الهائلة هى التى تحركها وترفعها، لذلك فالشباب ركائز أى أمة، وأساس الانتماء والتطور فيها، كما أنهم بناة مجدها وحضارتها وحمايتها.

كما أقامت مكتبة درة النيل محاضرة "التنمر عند الأطفال" ألقاها أشرف صالح، تحدث عن ما هو التنمر وأنه نوع من السلوك العدوانى يقوم فيه شخص بإيذاء شخص آخر أو التسبب فى عدم راحته متعمدًا وبشكل متكرر، وأنواع التنمر منها "اللفظى أى المضايقة اللفظية واستخدام ألقاب مهينة عند النداء والسخرية والتهديد بتسبب الأذى، الاجتماعى ويتضمن تخريب علاقة الطفل الإجتماعية وسمعته ويشمل استبعاده من المشاركات الاجتماعية عمدًا ونشر الشائعات وإخبار الأخرين ألا يصادقوه وإحراجه علنًا، وأخيرا الجسدى من ضرب ودفع الطفل وإتلاف الممتلكات".

ونظم قصر ثقافة كوم أمبو محاضرة "عظماء من بلدنا – طه حسين" ألقاها عبدالرؤوف مصطفى، حيث أشار إلى أنه أديب وناقد مصرى ولقب بعميد الأدب العربى، وغير الرواية العربية، ويعتبر من أبرز الشخصيات فى الحركة العربية الأدبية، وعمل على الكتابة بأسلوب سهل واضح مع المحافظة على مفردات اللغة وقواعدها، ولقد أثارت آراؤه الكثيرين كما وجهت له العديد من الاتهامات.

الشباب وصناعة المستقبل والتنمر عند الأطفال فى ثقافة أسوان
الشباب وصناعة المستقبل والتنمر عند الأطفال فى ثقافة أسوان
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