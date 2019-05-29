مسلسل "زلزال" احداث الحلقة 24، يترقب عشاق دراما ومسلسلات شهر رمضان 2019 انطلاق أحداث الحلقة 24 من مسلسل زلزال الذي يؤدي بطولته الفنان محمد رمضان، ومن المقرر إذاعة مسلسل زلزال 24 عبر شاشة قناة DMC وMBC، ويذكر أنه الحلقة الماضية ظهر فيها محمد رمضان بداخل الجامعة وشرح بعض المحاضرات لزملائه في الكلية، وفي ذلك الوقت علم الدكتور بالجامعة والذي يجسد شخصيته كريم أسامة، بأن طلب منه وضع أسمه في مذكرات “زلزال”، مقابل نحو 1200 جنيه مصري.



ماذا يحدث في مسلسل زلزال الحلقة 24؟

تتصارع الأحداث بشكل رهيب في مسلسل زلزال الحلقة 24 حيث يطلب ربيع الذي يجسده حسام داغر من خاله خليل أن ينقل والدته من مستشفى عام إلى خاص، بعد تدهور الحالة الصحية التي تمر بها، وأنفقت أم سمير مع زلزال ليجلب لها سمير ابنها بعد ما سرق منها مبلغ بقيمة ثلاثة ألاف جنيهًا.







توالت الأحداث بظهور أمثال شقيقة خليل كتخا في المشفى، وأختهم الثالثة وقاموا بالدعاء عليه من إحدى الممرضات، بعد أن علمت أنهم أخوة كبير أعيان العياط، وترك أخته في مستشفى عام ولم ينقلها للخاص.



واستكمالًا لمجريات مسلسل زلزال الحلقة 24 محمد رمضان يقابل هنادي، لأول بعد بعد فراق بالجامعة، وتعاتبوا بسبب ظلم والد أمل، واستيلاءه على الأرض، واعترفا بحبهما لبعض وذهب صافيا لجامعة محمد رمضان لترد له محفظته الخاصة التي أضاعها في موقف السيارات.



لم يعد هناك أي أمل بالنسبة لصافيا في زلزال بعدما رأته مع أمل، ورأت نظرات الحب بين أمل ومحمد رمضان، ودخلت في حالة حزن شديد بعد المشهد الذي رأته بين العاشقين.