مسلسل "لمس اكتاف" تفاصيل الحلقة 24، يقوم الفنان ياسر جلال ببطولة مسلسل لمس اكتاف كعمل جديد ويعرض خلال السباق الرمضاني الجاري 2019 ويخطف الانظار مع ارتفاع نسبة المشاهده.



في حين يشارك من خلال دورةو الجديدة في التقدم خطوات على سلم المجد ككل عام ويخوض المسلسل السباق الرمضاني لموسم 2019 بشراسة بالتزامن مع نجاح مسلسل رحيم الذي شارك في بطولتة العام الماضي 2018.



وينشر موقع الدستور احداث وتفاصيل الحلقة الرابعة والعشرون 24 من مسلسل لمس اكتاف بطولة الفنان: ياسر جلال، وبمشاركة حنان مطاوع،الفنان أحمد زاهر،وبمشاركة النجم فتحي عبد الوهاب، والذي نال اعجاب الملايين من المتابعين..



مواعيد عرض مسلسل لمس اكتاف على شاشه قناه cbc

تعرض الحلقة العاشرة في تمام الساعة الحادية عشر قبل منتصف الليل.

ويعاد في تمام الساعة الخامسة والربع فجرا.