الخارجية الأمريكية: إيران تقلص دعم ميلشياتها بالمنطقة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إيران ستقلص الدعم المالي لميليشياتها المسلحة في سوريا؛ بسبب الضغوط الأمريكية.



وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن أثر العقوبات الأمريكية على إيران بدأ يظهر على حزب الله وحركة حماس وميليشيات أخرى في العراق، وذلك وفق قناة "العربية".



وشددت الخارجية الأمريكية على أن "سياسة الضغط القصوى على إيران ناجحة"، مشيرة إلى أنها تتوقع من حلفائها الاستجابة مع عقوباتها على إيران.



وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن الوزير مايك بومبيو لم يبت في تمديد الإعفاء على واردات العراق من الكهرباء الإيرانية.



على جانب آخر حذرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تركيا من أنها ستواجه عواقب في حال مضيها قدما في صفقة إس 400 الروسية للدفاع الجوي.



وأكد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شانهان، في وقت سابق اليوم أن القوات الأمريكية قادرة على حماية السفن في مضيق هرمز من التهديدات الإيرانية.



وقال وزير الدفاع الأمريكي، إن الوجود الأمريكي العسكري في منطقة الخليج العربي ردع هجوما كان وشيكا على المواطنين الأمريكيين في العراق لكن التهديد لا يزال قائما.