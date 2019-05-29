القاهرة : الأربعاء 29 مايو 2019
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تقارير ومتابعات
الأربعاء 29/مايو/2019 - 08:13 م

"الأرصاد" تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

الأرصاد تكشف موعد
إسلام أبو المجد
dostor.org/2648026

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في درجات حرارة الغد بحيث تصل إلى 39 درجة مئوية.

وتابع"رئيس هيئة الأرصاد الجوية"، في تصريح لـ"الدستور"، أنه من المتوقع أن يبدأ الطقس في الانخفاض من الجمعة بحيث تكون درجة الحرارة 37 درجة مئوية، إلى أن تصل إلى 35 درجة يوم عيد الفطر.

وأضاف: من المتوقع أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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