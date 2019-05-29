"الهوية والإنماء والمواطنة" فى ثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر.



وفى ختام الأمسيات الرمضانية بمكتبة النمسا الثقافية أقيمت أمسية رمضانية بجمعية تنمية المجتمع بساحل القرى، كما عقدت محاضرة بعنوان "دور المرأة فى الحياة الثقافية" ألقاها أحمد الطيب سليم، أوضح فيها دور المرأة فى الحياة الثقافية وأن المرأة نصف المجتمع، وواجب عليها أن تكون مثقفة لتربية مجتمع مثقف وأهمية الثقافة فى المجتمع وتنمية المرأة فكريا وثقافيا، بالإضافة إلى عرض إلقاء شعر لأطفال القرية.



ونفذ قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الهوية والانتماء والمواطنة" تحدث فيها صالح أحمد عمر عن هويتنا الوطنية المضمون والجوهر والانتماء الوطنى لشتى الطوائف والمواطنة العادلة وطن واحد شعب واحد على قلب رجل واحد، أعقب ذلك عرض فنى لفرقة الاقصر للآلات الشعبية بمصاحبة الشاعرة أسماء هاشم والشاعرة علا مصطفى، بينما عقد قصر ثقافة إسنا أمسية شعرية للشاعرة أسماء خليل، تلاها ورشة أشغال يدوية بالخرز للمدربة هند رجب.



كما نفذ قصر ثقافة الأقصر بجمعية الشابات المسلمات ورشة خرز وورشة رسم، بالإضافة إلى تنظيم دوري ثقافي واكتشاف الأطفال الموهوبين، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة لرسوم الأطفال بعنوان "احتفال المساجد بشهر رمضان المبارك"، حيث تم استخدام قلم الرصاص والالوان مع مراعاة الظل والابعاد، ولليوم الثالث على التوالي أقيم عرض فيلم كرتون "قصص الأنبياء وقصة سيدنا صالح" بقصر ثقافة الطارف واستمتع الأطفال بالعرض.



ونظم قصر ثقافة حوض الرمال بمشاركة مكتب تحفيظ السيدة زينب للقرآن الكريم بمناسبة شهر القرآن احتفالية بتكريم أبناء قرية المدامود، وتضمنت فقرات دينية وفنية من إنشاد ديني وغناء تواشيح من أبناء القرية بحضور رئيس مجلس مدينة الزينيه والتنفيذيين بالمدينة، وفي الختام تم توزيع جوائز تشجيعية للأطفال المشاركين.