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الأربعاء 29/مايو/2019 - 08:02 م

"أسوان للفنون الشعبية" تتألق في ليالى رمضان بثقافة الإسماعيلية ‬(صور)

أسوان للفنون الشعبية
حسام الضمراني
dostor.org/2648020

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة الليلة الثانية عشرة من ليالى رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة الإسماعيلية، تضمنت عرضا فنيا لفرقة أسوان للفنون الشعبية.

وقدمت الفرقة عروضها النوبية والأسوانية المتميزة التى تعبر عن الفلكلور والتراث الشعبى النوبى والأسوانى بما يحمله من تنوع ثقافى ووثائقى وفنى منها عروض "النجرشاد والكف والفرح النوبى والتاتا والألعاب الشعبية والأراجى"، وذلك بنادى النوبى بالإسماعيلية، بجانب ذلك تألقت فرقة الانشادية المولاوية بحديقة الشيخ زايد وقامت الفرقة بتقديم مزيجا متنوعا بين رقصة التنورة والإنشاد الديني والابتهالات، إلى جانب باقة من أجمل القصائد من بينها "ملكتم قلبي وعقلي ومسمعي، وزدني بفرط الحب فيك"، بينما قدمت فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية عرضا مميزا على تراث السمسمية الذي أبهر الحضور.

كما تضمنت الليلة الرمضانية ختام مسابقة الشعر، وكان من ضمن المتسابقين "ملك محمد قاسم، محمد أبوالعلا، نيرة السيد"، كما استمرت مسابقة الغناء وكان من ضمن المتسابقين "محمود عبدالنعيم، رنا محمد، حبيبة خالد".

"أسوان للفنون الشعبية" تتألق في ليالى رمضان بثقافة الإسماعيلية ‬(صور)
"أسوان للفنون الشعبية" تتألق في ليالى رمضان بثقافة الإسماعيلية ‬(صور)
"أسوان للفنون الشعبية" تتألق في ليالى رمضان بثقافة الإسماعيلية ‬(صور)
"أسوان للفنون الشعبية" تتألق في ليالى رمضان بثقافة الإسماعيلية ‬(صور)
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