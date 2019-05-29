خامنئي: لا جدوى من المفاوضات مع الولايات المتحدة

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، أنه لا جدوى من المفاوضات مع الولايات المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بقدرات إيران العسكرية.



وأوضح قائد الثورة الإيرانية خامنئي، في كلمته اليوم الأربعاء لدى استقباله حشدًا من الأساتذة والأكاديميين في الجامعات الإيرانية، أن "صفقة القرن" بشأن فلسطين ستؤول إلى الفشل رغم مخططات أمريكا لتمريرها، وذلك وفق وكالة أنباء فارس الإيرانية.



وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق أمس استعداد بلاده للدخول في حوار بين دول الخليج العربي وإيران فيما يخص استقرار وأمن المنطقة.



من ناحيتها؛ أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، استعدادها للتفاوض مع إيران بشأن العديد من القضايا بشروط محددة.



ونفت الخارجية الأمريكية وجود هناك قنوات اتصال مع إيران، مؤكدة استعدادها للتفاوض إذا نفذوا شروط الولايات المتحدة.



وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، إنهم لا يسعون إلى تغيير النظام في إيران، بل إلى زوال الأسلحة النووية.