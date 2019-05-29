القاهرة : الأربعاء 29 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
عالم
الأربعاء 29/مايو/2019 - 07:52 م

روسيا: واشنطن تحاول صرف الانتباه عن نهجها المدمر لمعاهدة حظر التجارب النووية

روسيا: واشنطن تحاول
أ ش أ
dostor.org/2648016

قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تحاول صرف الانتباه عن نهجها المدمر تجاه معاهدة حظر التجارب النووية باتهامها روسيا بانتهاك حظر التجارب النووية.

وفي تعليق على تصريحات رئيس إدارة الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع الأمريكية الفريق أول روبرت أشلي- جونيور بأن موسكو لا تلتزم باتفاق حظر التجارب النووية.. قال أوليانوف "تبدو الاتهامات وكأنها ستار من الدخان ومحاولة لصرف الانتباه عن النهج المدمر للولايات المتحدة نفسها، فيما يتعلق بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".

وتابع أوليانوف: في تصريحات الجنرال الأمريكي، تسترعي الانتباه كلمة "احتمال"، عندما يتحدث عن إجراء روسيا اختبارات نووية منخفضة الطاقة. شيء مماثل سمعناه فيما يتعلق بقضية سكريبال - "ربما"، "مرجح للغاية"، وعندما تنطلق مثل هذه التصريحات على لسان مسؤول رسمي فهي تبدو غير ملائمة.. إذا لم يكن هناك ثقة كاملة أو دليل دامغ، فمن غير المناسب ببساطة، أن تطلق مثل هذه الاتهامات. وهذا يدل على تدهور الثقافة السياسية والأخلاق السياسية في المؤسسة الأمريكية".

ولفت أوليانوف إلى أن الولايات المتحدة تبقي مواقع التجارب النووية في حالة استعداد لاستئناف محتمل للتجارب. وقال "أعلنت الإدارة الأمريكية الحالية رسميا قبل عام، أنها لن تسعى إلى التصديق على المعاهدة (معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية)، وعلاوة على ذلك، قررت واشنطن إبقاء مواقع تجاربها النووية جاهزة لاستئناف التجارب النووية المحتملة. الآن، لكي لا يكونوا موضوع نقد، يحاول الأمريكيون توجيه الأنظار نحو روسيا، لا أعتقد أن هذا العمل غير النزيه سوف ينجح".

وكان رئيس إدارة الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع الأمريكية، الفريق أول روبرت أشلي- جونيور، قد رجح في تقرير له وقت سابق من اليوم، بأن موسكو لا تلتزم باتفاق تجميد التجارب النووية وتطور ترسانتها النووية.

ولم تصدق الولايات المتحدة - على عكس روسيا - على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لكنها في الوقت نفسه، تتهم موسكو بانتهاك المعاهدة، ما تعتبره موسكو أمرا غير مبرر.

يذكر أن تطوير ونشر الرؤوس النووية منخفضة الطاقة منصوص عليه في العقيدة النووية الأمريكية التي تبناها الرئيس دونالد ترامب، وقال نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي ديفيد تراختينبرغ - في مايو الماضي - إن الولايات المتحدة تحتاج إلى أسلحة نووية منخفضة الطاقة لاحتواء روسيا، ولا تخطط بلاده لخفض عتبة استخدامها.

ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية هي معاهدة دولية تحظر اختبار الأسلحة النووية أو باقي أنواع التفجيرات النووية، سواء أكانت لأغراض سلمية أو عسكرية في أي محيط كان، وطرحت المعاهدة للتوقيع في 24 سبتمبر 1996 في نيويورك في الولايات المتحدة، ولم تدخل حيز التنفيذ، حتى الآن.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ أقل من شهر

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

وفاة مدير أمن أسيوط متأثرا بإصابته في حادث مروري

وعد الرئيس.. الإرهابي هشام عشماوي في قبضة الصقور (فيديو)

"الشركة المتحدة": أحمد مجاهد وراء منع "تايم سبورت" من تصوير ستاد الدفاع

إصابة مدير أمن أسيوط ومدير المباحث في حادث مروري

ads
الأكثر قراءة

وفاة مدير أمن أسيوط متأثرا بإصابته في حادث مروري

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

لقطات خاصة للحظة صعود الإرهابي هشام عشماوي للطائرة المصرية وعصب عينيه

"ديانة أم مذهب فلسفي".. ماذا تعرف عن "الطاوية"؟

ألبومات الصور

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

طقس حار بشوارع مصر

صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رياضة

إعلان قائمة المنتخب الأولمبي استعدادًا لأوزبكستان وفلسطين

ستيفنز وموجوروزا تبلغان الدور الثالث برولان جاروس

ساديو ماني: مسرور باهتمام ريال مدريد

نجم الساعة

بعد فوزها بالحذاء الذهبى بالدورى الإنجليزى.. من هى سارة عصام؟

الأكثر قراءة

وفاة مدير أمن أسيوط متأثرا بإصابته في حادث مروري

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

لقطات خاصة للحظة صعود الإرهابي هشام عشماوي للطائرة المصرية وعصب عينيه

"ديانة أم مذهب فلسفي".. ماذا تعرف عن "الطاوية"؟

الرئيس نيوز

مرصد الإفتاء: استعادة الإرهابي هشام عشماوي ضربة قاضية للإرهاب العابر

الرئيس السيسي ينيب المحافظين لحضور احتفالات ليلة القدر

أمريكي يشعل النار في نفسه أمام البيت الأبيض

مصرع مدير أمن أسيوط فى حادث انقلاب سيارته

"المركزي" يرد على اتهامات دعمه للجنيه في وجه الدولار

كشكول

جامعة الأزهر تكرّم الطلاب المتميزين في المسابقات المحلية والدولية

"أبوالقاسم" يتابع لجنة الثانوية الازهرية بالعريش

للمعلمين المرشحين للترقي... تعرف علي طريقة اختيار نوع التدريب

القومي للمرأة يتفقد أنشطة وحدة المناهضة بآداب الإسكندرية

جامعة الزقازيق تنفذ 39 دورة تدريبية للطلاب في التوظيف واللغة الإنجليزية

الأمصار

وفد "العجيلات" يدعو لوقف الاعتداء على طرابلس

تفتيش مركزي للشاحنات الغذائية شرق طرابلس

رئيس الأركان الأمريكي : روسيا تشكل خطرًا على حلف الناتو

الحدادي ظهير منتخب تونس ينضم للاتفاق السعودي

هيكينج مدرب جلادباخ السابق يتولى قيادة هامبورج

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

دراسات أثرية في أبوظبي تكشف تفاصيل الحياة قبل ثلاثة آلاف عام

شاب صيني يبيع كليته من أجل شراء آيفون.. والنتيجة: أصيب بالشلل

مصر للطيران تتسلم طائرتي دريملاينر الشهر القادم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الرياضة الجماعية تساعد فى تخطى تجارب الطفولة السلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎