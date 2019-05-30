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الخميس 30/مايو/2019 - 03:39 ص

خطة محافظة القاهرة لاستقبال عيد الفطر

إبراهيم صابر
إبراهيم صابر
مصطفى عبدالله
dostor.org/2648015

استعدت محافظة القاهرة لعيد الفطر المبارك، بتدشين غرف عمليات في جميع الأحياء متصلة بالغرفة الرئيسية، وكلف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جميع هيئات المحافظة بالاستعداد لعيد الفطر، بتنظيف الساحات والشوارع والأماكن المحيطة بالمساجد.

وأكد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن المحافظة تأهبت للاحتفال عيد الفطر المبارك، بإلغاء جميع أجازات العاملين بالأحياء والتشديد على المرور للميادين العامة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وتلقى الشكاوى على غرف عمليات المحافظة من الأحياء طيلة الـ 24 ساعة في الثلاث أيام الخاصة بعيد الفطر المبارك.

وأوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، في تصريحات لـ "الدستور"، أن المحافظ شدد على مراجعة الميادين العامة والشوارع الحيوية من قبل الأحياء وهيئة نظافة القاهرة، والتأكد من مواجهة السلبية والإشغالات وتوجيه الحملات الصباحية والليلية لفتح الشريان المروري بالشوارع التي تشهد كثافة من المواطنين.

واستعدت هيئة النقل العام لعيد الفطر المبارك بمراجعة الأتوبيس النهري، والتأكد من صيانته باعتباره وسيلة الترفية عند المواطن مع مراجعة محطاته ورفع كفائتها.

ومن ناحيتها واصلت هيئة نظافة القاهرة من مراجعتها للحدائق العامة والمتخصصة والتأكد من رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالميادن مع التخلص من كثافات الأشجار بقص أفرعها.

وشن بيطري القاهرة حملات مواجه للكلاب الضالة استهالها بمنطقة التبين وحلوان والمعادي، وكلفت إدارتها من مراجعة طلبات الأحياء الخاصة بمواجهة الكلاب الضالة بها مع رفع أعدادها لمديرية طب بيطري القاهرة.

ونظمت مديرية التموين القاهرة حملات لمواجهة الأسعار ولحماية المستهلك والتأكد من وجود السلع التي يتطلبها السوق في أعياد الفطر من كحك وبسكويت بمواصفات صحية قياسية.

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