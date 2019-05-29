وصول الرئيس الموريتاني إلى السعودية للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية

وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز مساء اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية الطارئة، والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، المقررتين في مكة المكرمة.



وذكرت الإذاعة الموريتانية، أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز كان في استقبال الرئيس الموريتاني لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

