"التحرير الوطني" الجزائري: سنقدم أو ندعم مرشحا ينتمي لثورة 1954 في الانتخابات

قال محمد جميعي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري محمد جميعي أن حزبه سيقدم أو يدعم مرشحا ينتمي لثورة نوفمبر 1954 في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال جميعي في تصريح اليوم الأربعاء إن "هناك محاولات لزج البلاد في أزمة ومن يريد الخروج عن الدستور يدعون إلى مغامرة انتقالية مجهولة ويريدون السطو على صلاحيات الشعب".

وأشاد بدعوة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الجزائري للحوار، مؤكدا أنه لا حل إلا عبر حوار مبني على التنازلات لإنقاذ البلاد.

وأدان جميعي ما وصفه بـ "الحملة الهستيرية" على الجيش، داعيا الشعب للاتفاف حول جيشه والالتفاف حول المؤسسة العسكرية لإسقاط مساعي دعاة المرحلة الانتقالية.

وأعرب عن تمسك حزبه بالحل الدستوري، مبررا ذلك بكون الجزائر في مفترق طرق مفصلي، وقال "فلتذهب كل الايديولوجيات إلى الجحيم ان كانت ستضيع البلد".