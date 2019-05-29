إعلان قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا لأوزبكستان وفلسطين

أعلن شوقي غريب الفني للمنتخب الأولمبي قائمة تضم 30 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق الذي يتخلله مباراتان وديتان أمام أوزبكستان يومي 9 و11 يونيو باوزبكستان و16 يونيو أمام المنتخب الفلسطيني الشقيق.



وتضم القائمة: عمر رضوان وعمر صلاح وأحمد صبحي ومصطفي شوبير وأسامه جلال ومحمود الجزار وأحمد رمضان ومحمود مرعي ومحمد عبد السلام ومحمد صادق وعبد الرحمن مجدي وكريم العراقي وأكرم توفيق وأحمد مصطفي وغنام محمد وناصر ماهر وأمام عاشور وأحمد حمدي وشريف رضا وعمار حمدي وصلاح محسن وناصر منسي ومصطفي محمد ورمضان صبحي وعمر مرموش وأحمد ياسر ريان وكريم يحيي وأحمد أيمن وأحمد يوسف وأحمد سعيد.



وأكد غريب أنه اختار 30 لاعبا تحسبا لجميع الظروف، خاصة وأن مباريات الدوري مستمرة حتى انطلاق المعسكر والسفر لأوزبكستان صباح 6 يونيو المقبل.



وشدد المدير الفني على أهمية مباراتي أوزبكستان، خاصة وأن الفريق الأوزبكي يستعد للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، مشيرا إلى وجود عرض آخر من السودان للعب في يونيو يتم دراسته من قبل مجلس إدارة الاتحاد.