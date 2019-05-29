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الأربعاء 29/مايو/2019 - 06:53 م

افتتاح محطة رفع مياه المساعيد بالعريش بطاقة 20 ألف متر مكعب

افتتاح محطة رفع مياه
أ ش أ
dostor.org/2647999

افتتح عبد العال البدرى السكرتير عام المساعد محافظة شمال سيناء، نائبا عن محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ، محطة رفع مياه جنوب المساعيد بالعريش.

وقال السكرتير المساعد للمحافظة، إن محطة رفع مياه جنوب المساعيد تعمل بطاقة إجمالية 20 ألف متر مكعب (تكديس)، لتغذية مدينة العريش بالمياه.

من جانبه، أوضح رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات بشمال سيناء المهندس علاء الدين أحمد إبراهيم، أن المحطة جنوب مدينة العريش فى حى المساعيد، تم إنشاؤها على مساحة 6.5 فدان، وأن مصادر المياه للمحطة هى: الخط الرئيسى القادم من مدينة القنطرة شرق "خط الـ1000 ملليمتر" والخط القادم من محطات تحلية المياه بالمساعيد "خط الـ500 ملليمتر".

وقال ياسر العمارى مدير المتابعة، إن تكلفة المحطة تبلغ 75 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المحطة ستسهم بشكل كبير في توفير المياه لمدينة العريش بصفة مستمرة ودون انقطاع.

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