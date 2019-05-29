مباحثات ثنائية بين ترامب وأردوغان بشأن "إس 400" الروسية

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، عن مباحثية ثنائية عبر الهاتف بين الرئيس دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.



وأوضح البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس دونالد ترامب ناقش مع أردوغان صفقة الصواريخ الروسية "إس 400 "وإمكانية عقد لقاء ثنائي على هامش قمة العشرين، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن عمليات تسليم منظومات "إس-400" إلى تركيا تتم قبل المواعيد المخطط لها بناء على طلب الجانب التركي ولا يوجد أي تأخير.



وأضاف بيسكوف "يتم التسليم في وقت أبكر من المواعيد النهائية التي تم التخطيط لها في الأصل، بناء على طلب الجانب التركي، كل شيء يسير وفقًا للخطة".