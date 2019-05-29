إيبارشية شبرا الشمالية تحتفل بعيد سيامة الأنبا أنجيلوس

تحتفل إيبارشية شبرا الشمالية وكنائسها ومجمع أباء الكهنة، بعيد السيامة الخامس للأنبا أنجيلوس أسقفا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 1 يونيو المقبل.

وبدأ حياته الرهبانية بعام 1995 م بدير البرموس في وادي النطرون وكان يحمل اسم الراهب القمص شاروبيم البرموسي، وقبل الرهبنة قد تخرج من كلية الطب بعام 1991 من كلية طب القصر العيني.



وسيم أسقفا للكنيسة في 1 يونيو بعام 2014م كأسقف لكنائس شبرا الشمالية بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، خلال قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، وفيه تمَّت استكمال طقس سيامة سبعة من الآباء الأساقفة هم الأنبا ايساك مساعدا للأنبا باخوميوس في تدبير دير القديس الأنبا مكاريوس الإسكندري والأنبا بموا أسقفًا للسويس، وإسحق أسقفا عاما مساعدا لنيافة الحبر الجليل الأنبا إبرام أسقف الفيوم وكل توابعها والأنبا كاراس أسقفًا عاما في القاهرة والأنبا ماركوس أسقفا عاما في القاهرة والأنبا بافلي.