مصادر تكشف الحالة الصحية لمدير أمن أسيوط عقب انقلاب سيارته

أصيب اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، واللواء منتصر عويضة، مدير مباحث المديرية، في انقلاب سيارة بطريق "أسيوط ـ ديروط" الزراعي.



تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا يفيد انقلاب سيارة اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، عقب اختلال عجلة القيادة بطريق أسيوط ـ ديروط الزراعي ناحية مركز القوصية.



وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.



وكشفت مصادر طبية، أن الحادث أسفر عن إصابة مدير الأمن بكسور مضاعفة، واللواء منتصر عويضة بكسر مضاعف بالقدم اليسرى وكدمات بمناطق متفرقة بالجسم، والمقدم محمد عبد القادر بكدمات بمناطق متفرقة بالجسم، وجار عمل اللازم.



وأكدت مصادر أمنية أن حادث انقلاب السيارة حادث عابر ولا وجود لأي أعمال إرهابية فيه.