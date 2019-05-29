البنك المركزي السوداني يلجأ لتعديل قانونه لمواجهة الإضراب

أعلن البنك المركزي في السودان، اليوم الأربعاء، أنه بصدد إجراء تعديلات في قانونه، عقب الأحداث التي تعرض لها أمس نتيجة إضراب بعض موظفي البنك ما أضر بالبلاد.



وشدد بنك السودان المركزي في بيان على أن البنك بصدد إجراء تعديلات في قانون البنك بما يضمن الاستقلالية للبنك، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".



وأشار البيان إلى أن هذا القرار الذي اتخذه البنك جاء على خلفية الأحداث التي جرت بفرع الخرطوم الرئيسي أمس.



وأشارت الوكالة إلى اجتماع محافظ البنك المركزي اليوم بالعاملين بالبنك لتوضيح موقف البنك، وأكد في الاجتماع الاتجاه إلى تعديل قانون البنك المركزي وتشكيل لجنة لذلك وسيزاول فرع الخرطوم الرئيسي أعماله غدا الخميس.



وأعلن تجمع المهنيين السودانيين أمس إغلاق كل فروع بنك السودان المركزي في ولايات البلاد الـ18، ودخول العاملين في البنك في تغيب كامل عن العمل بتلك الفروع.

ودخلت عدت قطاعات مهنية في إضراب عام عن العمل يستمر يومين؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، لتسليم السلطة إلى المدنيين.