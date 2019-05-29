"العبسي": تسليم هشام عشماوي لمصر صفعة قوية للإرهاب

قالت الدكتورة منال العبسى رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر ورئيس لجنة المرأة والطفل بحزب الوفد، إن القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل بكل جهد وإخلاص للحفاظ على الدولة المصرية آمنة مستقرة، كما أن هناك عزيمة وإصرار على القصاص لأبنائنا من رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة والمصريين العزل الذين اغتالتهم يد الإرهاب الغاشم.



وقالت العبسي، في بيان لها، أن استلام الدولة المصرية أمس الإرهابى المجرم هشام عشماوى من الجيش الوطنى الليبي، خلال زيارة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى ليبيا، تمهيدا لمحاكمته في القاهرة على الجرائم التى ارتكبها في حق وطنه تعد ضربة قوية للدول الراعية للارهاب، ونجاحا جديدا يضاف للأجهزة الأمنية المصرية بمختلف أنواعها.



وأشارت إلى أن استرداد الإرهابى "عشماوى" وحارسة الشخصي، هو كنز ثمين للدولة المصرية حيث سيدلون بالعديد من الاعترافات الخطيرة عن المتورطين فى العمليات الإرهابية، وهو ما يجعله نصرة قوية فى حرب مصر على الإرهاب، كما أن ذلك سيطفئ النار التى أحرقت قلب كل أم وزوجه وأبناء الشهداء، خاصة بعد القصاص منه ومن أمثاله.



ووجهت الشكر إلى القيادة السياسية الليبية بقيادة اللواء خليفة حفتر، لتسليمهم هذا المجرم الى القاهرة بعدما ألقوا عليه القبض في مدينة درنة في أكتوبر من العام الماضي، لافته إلى أن ذلك يعد رسالة قوية لكل الجماعات الإرهابية وقياداتها أنه مهما طال الوقت ومهما بعدت المسافات سينالون عقابهم لأن مصر لا تفرط في حق أبنائها.