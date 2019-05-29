ستيفنز وموجوروزا تبلغان الدور الثالث برولان جاروس

تأهلت الأمريكية سلوان ستيفنز، للدور الثالث من بطولة رولان جاروس، بعد التغلب على الإسبانية سارة سوريبيس تورمو، بمجموعتين دون رد، بواقع (6-1)، و(7-6).



وتواجه وصيف نسخة العام الماضي، في الدور الثالث السلوفينية بولونا هيركوج التى فازت على الأمريكية جنيفر برادى بمجموعتين لمجموعة وكانت نتيجة المجموعات 6-3 و6-7 و-4.



وحجزت الإسبانية جاربين موجوروزا، مقعدها في الدور الثالث، بالفوز على السويدية جوهانا لارسون بمجموعتين دون رد، بواقع (6-4)، و(6-1).

وتواجه بطلة رولان جاروس عام 2016 في الدور المقبل، الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، والتي تأهلت إلى هذا الدور بعد انسحاب مواطنتها كاترينا كوزلوفا.



وصعدت لنفس الدور التشيكية ماركيتافوندروسوفا بعد فوزها على الروسية انستاسيا بوتوسوفا بمجموعتين نظيفتين بنتيجة 6-صفر و6-4، والكرواتية بيترا مارتيتش بالفوز على الفرنسية كريستينا ملاتينوفيتش بنتيجة 6-2 و6-1 والتشيكية كارولينا بليسكوفا على السلفاكية كريستينا كوسوفا 6-2 و6-2 وانستازيا سيفاتسوفا اللاتفية بالفوز على ماندى ميتيلا من لوكسمبورج 6-2 و6-4.