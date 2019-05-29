روسيا تؤكد سعيها للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

أكد سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، مواصلة موسكو مساعيها للحفاظ على الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى.



جاء ذلك في تصريحات اليوم الأربعاء، عقب مشاورات أجرتها الخارجية الروسية في طهران، تناولت قضايا خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي، بما في ذلك تعليق طهران جزئيا التزامها بالصفقة النووية، وفق قناة "روسيا اليوم".



وقال ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في اتصال هاتفي مع وكالة "تاس" الروسية، عقب المشاورات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي: "مررنا بمجموعة كاملة من القضايا التي تشكل مضمون المشكلات المرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بدءا من عواقب الانسحاب الأمريكي من الخطة وحتى الإعلان الإيراني عن تعليق التزاماتها الطوعية جزئيا".



وأكد ريابكوف أن الولايات المتحدة تبث جوا سلبيا حول طهران ويجب السعى لخفض التوتر.



من جانبه، دعا عراقجي، الدول المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران إلى تنفيذ التزاماتها في الاتفاق.