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الأربعاء 29/مايو/2019 - 06:12 م

مجلس جامعة الأزهر يكرم الطلاب المتميزين في المسابقات المحلية والدولية

مجلس جامعة الأزهر
أميرة العناني
dostor.org/2647977

كرّم مجلس جامعة الأزهر، بجلسته المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، الطلاب المتميزين في المسابقات المحلية والدولية من طلاب الجامعة.

وكرّم مجلس الجامعة طلاب كلية العلوم الحائزين على الميدالية الفضية بمعرض جنيف الدولي للابتكارات لعام ٢٠١٩، بحضور الدكتور حسن سراج، عميد الكلية، حيث تم تكريم كل من هشام نصار وأحمد خيري وأحمد الصافي ومحمد الشوبكي وإبراهيم الشاذلي، وكذا مشرفيهم الدكتور سعيد دسوقي وصفوت حسب الله.
كما تم تكريم عبد الرحيم محمد علي إبراهيم، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بأسوان، بحضور الدكتور أحمد خليل، عميد الكلية، لفوزه في المسابقة العالمية الـ26 لحفظ القرآن الكريم والتي نظمت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومصطفى شعبان الطالب، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، بحضور الدكتور جاد الرب أمين، عميد الكلية، لفوزه بالمركز الأول في مسابقة المراسل التليفزيوني على مستوى الجامعات المصرية.

مجلس جامعة الأزهر يكرم الطلاب المتميزين في المسابقات المحلية والدولية
مجلس جامعة الأزهر يكرم الطلاب المتميزين في المسابقات المحلية والدولية
مجلس جامعة الأزهر يكرم الطلاب المتميزين في المسابقات المحلية والدولية
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