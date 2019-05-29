وعد الرئيس.. الإرهابي هشام عشماوي في قبضة الصقور (فيديو)

بعد سنوات من الهروب عاد الإرهابي هشام عشماوي مرة أخرى في قبضة الصقور المصرية، لأنه ليس فقط مجرد إرهابي بل صيد ثمين لا يقدر أهميته إلا هؤلاء الذين شهدوا هذا الدم الذي استشهد على إثرة 22 ضابطا ومجندا في رمضان قبل خمس سنوات، ومشاركته في اغتيال النائب العام.



"سيحاسب كل من سولت له نفسه المساس بأمن الوطن، وعلى رأسهم الإرهابي الهارب هشام عشماوي".. هكذا توعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاكمة كل خائن.



وتحدث الرئيس عن الفرق بين هشام عشماوي وأحمد المنسي، قائلًا: "ده إنسان وده إنسان، والاثنين كانوا مع بعض في كتيبة واحدة، لكن الفرق بينهم الأول اتلخبط وخان، والتاني استمر على العهد والفهم للحفاظ على الدولة المصرية، الأول بنشوفه خائن وعايزينه عشان نحاسبه".. وهكذا يتحقق وعد الرئيس اليوم بعد تسليم الجيش الوطني الليبي الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر ليشفي غليل كثير من الأمهات التي راح أبنائهم ضحية هذا الإرهابي.