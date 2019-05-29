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الأربعاء 29/مايو/2019 - 06:03 م

"رمضان في عيون أطفالنا" محاضرة بثقافة الفيوم (صور)

رمضان في عيون أطفالنا
حسام الضمراني
dostor.org/2647973

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم؛ حيث أقام التمكين الثقافي بالفرع محاضرة بعنوان "رمضان في عيون الأطفال" لعويس معوض، بدار عائشة حسانين للأيتام، تناولت فرحة الأطفال بالشهر الكريم والمتمثلة في شراء الفوانيس ويعقبها فرحة العيد، ونفذ قسم الشباب والعمال ورشة فنية لعمل خدادية بقماش الجوخ.

وأعدت مكتبة جرفس الفرعية مسابقة في المعلومات العامة، بينما نظمت مكتبة منية الحيط يوم ثقافي تضمن قراءة حرة، إلى جانب مناقشة كتاب بعنوان "العشرة المبشرون بالجنة" لشخصيتى سعد بن أبى وقاص وأبو عبيدة بن الجراح ضمن سلسلة المكتبة الإسلامية تأليف أحمد شلبى، مع عرض لبعض مواهب الأطفال من إلقاء شعر وغناء، واختتم اليوم بورشة رسم حر.

"رمضان في عيون أطفالنا" محاضرة بثقافة الفيوم (صور)
"رمضان في عيون أطفالنا" محاضرة بثقافة الفيوم (صور)
"رمضان في عيون أطفالنا" محاضرة بثقافة الفيوم (صور)
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