معارض فنية للأطفال بثقافة الشرقية وورش ألوان ببني سويف (صور)

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، الاهتمام بالمواهب وتنميتها طوال شهر رمضان بمواقع فرع ثقافة الشرقية؛ حيث نظم بيت ثقافة شنبارة الميمونة معرض فن تشكيلي عرض فيه ما يقرب من 60 لوحة فنية لمواهب الأطفال من رواد البيت، كما تم تكريم الأطفال المشاركين فى فعاليات برنامج شهر رمضان.



وأعد قصر ثقافة العاشر من رمضان معرض فن تشكيلي عرض فيه ما يقرب من ٢٥ لوحة فنية، كما أقام بيت ثقافة القنايات معرض فن تشكيلي للطفل تضمن المعرض رسوم متنوعة باستخدام ألوان شمع وخشب وفلوماستر وألوان الماء، بينما نفذ قصر ثقافة بلبيس ورشة فنية للأطفال لرسم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك.



من ناحية أخرى، نظم قصر ثقافة بنى سويف سابع أيام ورشة الزيت تدريب الفنان التشكيلي سيد بدوى الخولى باستخدام التوال والألوان الزيتية، كما نفذت مكتبة طنسا بني مالوا مسابقة في المعلومات العامة، بينما أعدت مكتبة ابوصير الملق مجلة حائط بعنوان "رمضان شهر الخيرات".